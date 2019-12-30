الجلفة: هلاك ثلاثيني إختناقا بالغاز ونقل زوجته للإنعاش بحي الفصحى

لقي ثلاثيني حتفه فيما نقلت زوجته في حالة حرجة إلى المستشفى بعد إستنشاقهما لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالجلفة.

الحادثة وقعت صبيحة اليوم الإثنين بمسكن لعريسان لم يمر على زواجهما أسبوع في حي الفصحى على مستوى مدينة الجلفة.

وكشفت مصادر النهار أونلاين، أن مصالح للحماية المدنية بالجلفة، تدخلت نهار اليوم، بعد اختناق زوجان استنشقا غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وانعدام كلي للتهوئة.

في حين تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة ونقلهم على جناح السرعة في حالة حرجة الى استعجالات المستشفى المختلط هتهات بوبكر.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع بعدما انبعث غاز أحادي أكسيد الكربون المستعمل للتدفئة.

أين توفي الضحية الاول وهو شاب يبلغ من العمر 30 سنة بعد أن بالمؤسسة الاستشفائية بمدينة الجلفة.

فيما تم إنقاذ الزوجة المصابة التي تبلغ من العمر حوالي 31 سنة، وتحويلها على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى الجلفة.

أين ترقد حاليا في غرفة الإنعاش بذات المستشفى وهي بحالة حرجة .