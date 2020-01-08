الجلفة.. هلاك شخصين وإصابة آخرين في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة

هلك شخصان وأصيب إثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع، اليوم الأربعاء، بولاية الجلفة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادًا لذات المصدر، فقد تمثل الحادث المروري، الذي وقع بالجهة الشرقية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 108 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية فيض البطمة، في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة.

وأدى هذا الحادث إلى مصرع شخصين بعين المكان، أعمارهما 54 و57 عامًا، وإصابة إثنين آخرين، أعمارهما 37 و51 عامًا، بجروح متفاوتة الخطورة.

ليتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهما للمؤسسة الإستشفائية بذات البلدية.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

للإشارة، سجلت مصالح الحماية المدنية حادثًا مروريًا خلف نفس الحصيلة، وقع أمس الثلاثاء، على محور الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية الشارف، جراء إصطدام سيارتين سياحيتين.