الجلفة.. هلاك قاصر غرقاً في بركة مائية

لقي شخص حتفه غرقاً، اليوم الأحد، داخل بركة مائية ببلدية ودائرة مسعد بولاية الجلفة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية توفي بعد غرقه في بركة مائية (وادي الولجة)، بالمكان المسمى منطقة القاهرة.

وتم انتشال جثة الغريق، البالغ من العمر 16 سنة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للإشارة، كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 16سا10د من أجل البحث عن شخص “غريق” في بركة مائية (وادي الولجة)، بالمكان المسمى منطقة القاهرة، بلدية و دائرة مسعد.