الجلفة: وزيرة التكوين المهني تشدّد على ضرورة إدراج تخصصي “تربية المائيات والسكك الحديدية” ضمن قطاعها

كشفت اليوم، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين “هيام بن فريحة” من الجلفة، بأن دائرتها الوزارية عقدت 16 اتفاقية مع مختلف القطاعات.

والتي ستنعكس بالإيجاب المباشر على مختلف التخصصات، خاصة ما تعلق بتخصصي “تربية المائيات والسكة الحديدية”.

وهذا في إطار النظرة الاستشرافية التي يوليها قطاعها.

وأكدت الوزيرة في ندوة صحافية عقدتها، على ضرورة فتح تخصص خاص بصيانة كل الأشغال المواكبة للنقل للسكة الحديدية بالولاية.

نظرا لخصوصية موقعها واستقطابها للمشروع الذي يربط الشمال بالجنوب مرورا بولاية الجلفة.

من اجل تكوين الشباب لصيانة وإصلاح كل ما له علاقة بهذا التخصص.