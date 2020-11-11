الجلفة: وفاة أربعيني في اصطدام سيارة بشاحنة بعين الإبل

لقي شخص مصرعه، صبيحة اليوم الأربعاء، بعد اصطدام بين سيارة وشاحنة بمنطقة “واد الصدر” جنوب ولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين” فإن إسعافات المركز المتقدم بواد الصدر مدعم بالوحدة الثانوية لعين الابل، تدخل في حدود الساعة 09 سا 30 د لاجل حادث مرور.

وتمثل الحادث، في اصطدام شاحنة من نوع رونو ذات مقطورة وتحمل ترقيم ولاية باتنة بسيارة من نوع بيجو 208 تحمل ترقيم ولاية الجزائر.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من محطة الطاقة الشمسية باتجاه الاغواط.

مخلفا وفاة سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 43 سنة، واصابة آخر يبلغ من العمر 43 سنة.

وتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة للجريح، وتحويله الى مستشفى عين الابل.

بينما تم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمسعد.