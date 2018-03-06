الجلفة.. وفاة أول ضحية بالبوحمرون وتواجد إمراة في حالة حرجة بمستشفى عين وسارة

فيما سجل المستشفى حالة استنفار قصوى بعد تسجيل عدة حالات بالبيرين

سجلت صبيحة اليوم وفاة طفل صغير يبلغ من العمر11 سنة على مستوى مستشفى المجاهد”سعداوي المختار”بمدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة، وذلك بعد إصابته بمرض الحصبة “البوحمرون”.

الضحية يقطن ببلدية البيرين عانى من هذا المرض بعد صراع مع المرض ومكوثه في المستشفى لـ 03 أيام، أين لقي أنفاسه الأخيرة بعد معاناته مع المرض.

كما تتواجد حالة أخرى لإمرأة تبلغ من العمر 30 سنة من بلدية البيرين، والتي تم تحويلها لذات المستشفى بنفس الداء، وهي في حالة حرجة، بذات المستشفى.

هذا وقد سجلت حالة إستنفار قصوى على مستوى مصالح المستشفى، أين تمّ تخصيص جناح خاص مجهّز للتكفل بالمرضى.

في الوقت الذي تم فيه تسجيل عشرات الحالات بهذا الداء على مستوى بلدية البيرين.

مع العلم أن الضحيتان تقطنان ببلدية البيرين و تم تحويلهما لمستشفى عين وسارة الضحية الأولى لطفل توفي اليوم، بينما الإمرأة هي الآن في حالة حرجة.