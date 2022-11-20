الجلفة: وفاة إمرأتين إختناقا بالغاز

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة في وفاة إمرأتين إختناقا بولاية الجلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تدخلت إسعافات وحدة دار الشيوخ صبيحة اليوم الأحد، في حدود الساعة 07 سا و 37 د. لأجل حادث تمثل في اختناق شخصين اثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وذلك ذاخل بمسكن بشارع نايل وسط مدينة دار الشيوخ.

كما تسببت الحادثة في وفاة ضحيتين من جنس اأنثى تبلغان من العمر 75 سنة و 50 سنة. فيما يتم تحويل الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث.