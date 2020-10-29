الجلفة: وفاة امرأة حامل لاختناقها بغاز أحادي أكسيد الكربون

لقيت امرأة حامل مصرعها، اليوم الخميس، ببلدية حاسي بحبح، في الجلفة، جراء اختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حسب الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية، الرقيب علي قريش، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنهم تلقوا نداء تدخل في حدود العاشرة صباحا.

وتلقت النداء لأجل ضحية متوفية داخل مسكنها بحي “المجاهد بوقرن محمد”، إثر استنشاقها لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وحولت الضحية وهي امرأة حامل تبلغ 29 سنة، لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى العقيد “أحمد بوقرة” بمدينة حاسي بحبح.

وجددت مصالح الحماية المدنية ندائها للمواطنين بضرورة التقيد بسبل الحيطة والحذر والإلتزام بالنصائح والإرشادات الوقائية للتقليل من خطر الاختناقات بغاز أكسيد الكربون.