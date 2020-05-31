الجلفة: وفاة ثلاثيني جرفته السيول بحد الصحاري

توفي مساء اليوم في حدود الساعة 19 سا و 10د شخص جرفته مياه سيول مائية رفقة جراره حسبما كشفه مصدر موثوق ل “النهار”.

حيث تمكنتالحماية المدنية بحد الصحاري، من انتشال شخص جرفته السيول على مستوى المكان المسمى “خنق العرعار”.

وأضاف المصدر، بأن العثور على جثة الضحية كان على بعد 01 كلم من مكان العثور على جراره التي جرفتها مياه الأمطار بذات الواد. وذلك بعد عملية البحث عن وجود الضحية يبلغ من العمر 35 سنة متوفي، وتم إخراجها من طرف أعوان الحماية المدنية.

من جهتها المصالح الامنية المختصة إقليميا فتحت تحقيقا في القضية.