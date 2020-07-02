الجلفة: وفاة رئيس بلدية بنهار متأثر بكورونا

إنتقل اليوم الى رحمة الله تعالى، “أمحمد باسين”، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بنهار في ولاية الجلفة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وكان المرحوم قد دخل مستشفى عين وسارة منذ حوالي 10 أيام بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، لتزداد حالته سوءا أين تطلب ادخاله الانعاش، لتوافيه المنية مساء اليوم الخميس وهو في العقد السادس من العمر.

هذا و تجد الإشارة إلى أن المرحوم كان قد فقد ابنيه في حادث مرور وقع على مستوى الطريق البلدي بين بنهار وعين وسارة بالجلفة, إثر إنحراف ثم إنقلاب سيارة سياحية.

مع العلم أن مير بلدية بنهار “رحمة الله عليه” ينتمي إلى حزب حركة مجتمع السلم.