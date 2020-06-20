الجلفة: وفاة رضيعة وجرح 5 آخرين في إنقلاب سيارة ببنهار

لقيت رضيعة حتفها وأصيب 5 أخرين في حادث مرور وقع اليوم السبت بحد الصحاري شرق ولاية الجلفة.

الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 167 ب الرابط بين حد الصحاري وعين وسارة بمنطقة سرسو بلدية بنهار دائرة البيرين.

وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “كليو كلاسيك” ترقيم ولاية غليزان.

وخلف الحادث وفاة رضيعة تبلغ 4 أشهر وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة تترواح اعمارهم بين، 03 سنوات و35 سنة.

اين تم اسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم الى مستشفى عين وسارة، في حين نقلت الضحية لمصلحة حفظ الجثث.

فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث المأساوي.