الجلفة: وفاة سبعيني في حادث اصطدام سيارتين بدار الشيوخ

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدار الشيوخ مدعمة بإسعافات المركز المتقدم بالجلفة هذا اليوم، في حدود الساعة 20سا 30د، لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “هيونداي أتوس” ترقيم ولاية تقرت وسيارة نفعية من نوع “بيجو بوكسار” ترقيم ولاية برج بوعريريج. على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بالقرب من مفترق الطرق مليليحة باتجاه بوسعادة.

وخلف الحادث وفاة شيخ يبلغ من العمر 75 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.