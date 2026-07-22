الجلفة: وفاة سيدتين وإصابة شخصينإثر انقلاب سيارة بالبيرين

لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة، إثر حادث مرور أليم وقع، اليوم، بالطريق الوطني رقم 40. في شطره المؤدي إلى عين الحجل، بإقليم بلدية البيرين بولاية الجلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين في الجلفة في حدود الساعة 12:11. إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “هيونداي أكسنت”.

وخلف الحادث وفاة امرأتين تبلغان من العمر 55 و84 سنة، في عين المكان. إلى جانب إصابة شاب يبلغ من العمر 21 سنة وطفلة تبلغ 9 سنوات بجروح. حيث تلقيا الإسعافات الأولية قبل تحويلهما إلى مستشفى البيرين لتلقي العلاج.

كما جرى تحويل جثماني الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية. فيما تبقى أسباب الحادث محل تحقيق من قبل المصالح المختصة.

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