الجلفة: وفاة شاب غرقا داخل حوض مائي تقليدي ببويرة الأحداب

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الجلفة: وفاة شاب غرقا داخل حوض مائي تقليدي ببويرة الأحداب
بقلم زكرياء مداح

تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالمنطقة المسماة “الصڨيعة” ببلدية بويرة الأحداب بولاية الجلفة صبيحة اليوم في حدود الساعة 10 سا و27 د، لأجل حادث غرق شاب يبلغ من العمر 17 سنة داخل حوض مائي تقليدي بعمق حوالي 1.7م وطول وعرض 10م، وذلك بالمنطقة المسماة واد عرعار ” الڨوارير” بلدية بويرة لحداب دائرة حد صحاري.

وكشف مصدر “النهار أونلاين”، أن الضحية تم تقديم له الإسعافات الأولية من طرف ذات العناصر، وقد حول إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حاسي بحبح، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بذات المؤسسة.


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