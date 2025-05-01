الجلفة: وفاة شاب وإصابة إمرأة إثر انحراف سيارة بمسعد

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية بمسعد، صباح هذا اليوم، لأجل حادث مرور. تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع هيونداي اكسنت تحمل ترقيم ولاية الأغواط . على مستوى الطريق الولائي رقم 78 بمنطقة تاسدة باتجاه سد الرحال.

الحادث خلّف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة و واصابة إمرأة تبلغ من العمر 19 سنة. أين تم تقديم الإسعافات اللازمة لها وإجلائها الى مستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.

فيما يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور