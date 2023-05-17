 الجلفة.. وفاة شاب واصابة شخصين في حادث مرور ببلدية القرنيني

لقي شخص مصرعه واصيب اثنين اخرين، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور بالطريق البلدي رقم 31 بإتجاه بلدية القرنيني بولاية الجلفة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعفات المركز المتقدم بالصڨيعة، مساء اليوم، في حدود الساعة 16 سا 02 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع لوقان داسيا.

و ذلك على مستوى الطريق البلدي رقم 31 بإتجاه بلدية القرنيني.

وأسفر هذا الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة و إصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 62 و 56 سنة.

ليتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهما، وتحويلهما الى مستشفى حاسي بحبح.

فيما يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.