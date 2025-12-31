الجلفة.. وفاة شخصين اختناقا بالغاز

لقي شخصان حتفهما متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي القندوز ببلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا54د من أجل إسعاف شخصين. متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي القندوز ببلدية ودائرة حاسي بحبح.

حيث خلّف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 25 سنة و 27 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

