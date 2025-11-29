الجلفة..  وفاة شخصين بغاز  أحادي أكسيد الكربون في حي الوئام

تدخلت اسعافات الحماية المدنية لمركز المتقدم سارية بودخيل بالجلفة ، في حدود الساعة 18:29 لأجل حادث تسمم شخصين اثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بمستودع خاص بتصليح الاجهزة الكهرومنزلية، بحي الوئام .

الضحيتان يبلغان من العمر 47 سنة و 58 سنة ، أين يتم تحويل الضحيتين المتوفيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة.

هذا وتجدد ذات المصالح، نداءها باخذ الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة وصيانتها ومراعاة وضع سخان الماء في وسط به تهوئة، ومراقبة أنابيب صرف الدخان من أي عائق.