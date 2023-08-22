الجلفة.. وفاة شخصين في حادث مرور بسيدي لعجال

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 40 اتجاه حاسي فدول حوالي 40 كلم.

هذا وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بسيدي لعجال ،مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 18 سا و 50 د لأجل حادث مرور.

والذي تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع رونو سيمبول وشاحنة من نوع ايسيزي.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40 اتجاه حاسي فدول حوالي 40 كلم.

الحادثخلف وفاة شخصين، الضحية الاولى من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة.

والضحية الثانية من جنس انثى تبلغ من العمر 46 سنة توفيا في عين المكان تم نقل الضحيتين المتوفيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي فدول.

وحسب شهود عيان تم نقل شخصين مصابين من الشاحنة ايسيزي وذلك على متن سيارة مدنية.