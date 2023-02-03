الجلفة: وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة، في وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح في ولاية الجلفة.

وحسبما أفادت به وحدات الدرك الوطني، فقد وقع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي لعجال و حاسي لفدول بولاية الجلفة.

كما أسفر الحادث عن وفاة شخصين “رحمهما الله” و إصابة شخص آخر بجروح. من جهتها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي فدول بالمكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الشاحنة من الطريق.