الجلفة.. وفاة شخص اثر حادث انحراف شاحنة بعين وسارة
بقلم زكرياء مداح
لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور بالطريق البلدي رقم 11 الرابط مابين قرنيني و الخميس.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافات وحدتها الثانوية عين وسارة مدعمة بالمركز المتقدم بمنطقة “الصڨيعة” مساء اليوم الجمعة.
وذلك في حدود الساعة 19سا و2 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة من نوع تويوتا بالطريق البلدي رقم 11 الرابط مابين “قرنيني” و ” الخميس”.
وخلف الحادث اصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة. تم تقديم له الإسعافات اللازمة في عين المكان وإجلائه الى مستشفى عين وسارة اين لفظ أنفاسه الاخيرة.
رابط دائم : https://nhar.tv/s63n2