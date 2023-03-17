الجلفة.. وفاة شخص اثر  حادث انحراف شاحنة بعين وسارة

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور بالطريق البلدي رقم 11 الرابط مابين قرنيني و الخميس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافات وحدتها الثانوية عين وسارة مدعمة بالمركز المتقدم بمنطقة “الصڨيعة” مساء اليوم الجمعة.

وذلك في حدود الساعة 19سا و2 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة من نوع تويوتا بالطريق البلدي رقم 11 الرابط مابين “قرنيني” و ” الخميس”.

وخلف الحادث اصابة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة. تم تقديم له الإسعافات اللازمة في عين المكان وإجلائه الى مستشفى عين وسارة اين لفظ أنفاسه الاخيرة.