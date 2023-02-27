إعــــلانات
أخبار الجزائر

الجلفة.. وفاة شخص اثر حادث مرور بمنطقة القطفة

بقلم زكرياء مداح
الجلفة.. وفاة شخص اثر حادث مرور بمنطقة القطفة
  • 99
  • 0

لقي شخص مصرعه، امسية اليوم،  اثر حادث مرور بمنطقة القطفة بالطريق الوطني رقم 40 ط الشطر الرابط بين البيرين – المسيلة باتجاه عين الحجل حوالي 26 كم.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين ولاية الجلفة، اليوم، في حدود الساعة 21 و 03 د لأجل حادث مرور تمثل في صدم شاحنة من نوع ايسيزي لشخص بمنطقة القطفة بالطريق الوطني رقم 40 ط الشطر الرابط بين البيرين – المسيلة باتجاه عين الحجل حوالي 26 كم.

واسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 33 سنة في عين المكان ليتم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بالبيرين.

رابط دائم : https://nhar.tv/nxEYm
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر