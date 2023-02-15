الجلفة: وفاة شخص في انقلاب شاحنة ذات صهريج بواد لزن

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالجلفة، صبيحة هذا اليوم. من أجل إخراج جثة شخص محصور إثر انقلاب شاحنة ذات صهريج بمنطقة واد لزن.

ووقع الحادث في حدود الساعة 07 و 15 د لأجل حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة ذات صهريج (gpl) بمنطقة “واد لزن”. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمخرج الشمالي بعاصمة الولاية.

وأسفر الحادث عن وقوع ضحية من جنس ذكر متوفي. يبلغ من العمر حوالي 60 سنة. أين تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.