الجلفة: وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص حتفه واصيب اثنان آخران بجروح، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بواد آثار بولاية الجلفة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطنين فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 1/ب الرابط بين مدينة مسعد و مدينة قطارة بالمكان المسمى واد آثار

حيث اسفر الحادث عن وفاة شخص واصابة شخصين بجروح.

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كما سجلت مديرية التربية لولاية الجلفة، أمس الأحد، وخلال اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، 6 حالات غش على مستوى مراكز الإجراء. كما أشار بيان مديرية التربية، إلى أن الأمر قد يعكر صفو الحدث التقويمي الهام.

في حين، ذكرت المديرية بالعواقب الوخيمة لمثل هذه التصرفات، التي لها أثر على مسارهم الدراسي. كما دعت جميع المترشحين، إلى الاحترام الدقيق والحرفي لتعليمات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وللتذكير، يجتاز أزيد من 700 ألف مترشح الاختبارات لنيل شهادة البكالوريا موزعين على أكثر من 2.500 مركز امتحان على المستوى الوطني على مدار خمسة أيام.

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