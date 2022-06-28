الجلفة: وفاة شخص في حادث مرور
لقي شخص حتفه واصيب اثنان آخران بجروح، في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بواد آثار بولاية الجلفة.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطنين فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 1/ب الرابط بين مدينة مسعد و مدينة قطارة بالمكان المسمى واد آثار
حيث اسفر الحادث عن وفاة شخص واصابة شخصين بجروح.
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بكالوريا 2022: 6 حالات غش في الجلفة في اليوم الأول من الامتحانات
بكالوريا 2022: 6 حالات غش في الجلفة في اليوم الأول من الامتحانات
كما سجلت مديرية التربية لولاية الجلفة، أمس الأحد، وخلال اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، 6 حالات غش على مستوى مراكز الإجراء. كما أشار بيان مديرية التربية، إلى أن الأمر قد يعكر صفو الحدث التقويمي الهام.
في حين، ذكرت المديرية بالعواقب الوخيمة لمثل هذه التصرفات، التي لها أثر على مسارهم الدراسي. كما دعت جميع المترشحين، إلى الاحترام الدقيق والحرفي لتعليمات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وللتذكير، يجتاز أزيد من 700 ألف مترشح الاختبارات لنيل شهادة البكالوريا موزعين على أكثر من 2.500 مركز امتحان على المستوى الوطني على مدار خمسة أيام.
المسيلة: قتيل و17 جريحا إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين
كما تسبب إنقلاب حافلة لنقل المسافرين صبيحة اليوم الخميس بولاية المسيلة، في وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تدخلت ذاتع المصالح بولاية المسيلة إثر وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 89. في شطره الرابط بين بلديتي سيدي عامر التابعة لولاية المسيلة وعين افقه التابعة لولاية الجلفة.
كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث وقع لحافلة نقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي بسكرة وتلمسان. وتمثل الحادث في اصطدام حافلة نقل المسافرين بحيوان كان على متن الطريق. مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة. كما أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة نقلو من طرف الحماية المدنية الى المستشفى المحلي.
من جهتها مصالح الدرك فتحت تحقيقا في حيثيات الحادث.