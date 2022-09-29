الجلفة.. وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص حتفه في حادث مرور، بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي سيدي لعجال و عين وسارة بولاية الجلفة.

وحسب مصالح الدرك الوطني فقد أسفر الحادث عن وفاة شخص.

كما تمكنت مصالح شرطة دائرة حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، من تفكيك ورشة سرية لصناعة الخراطيش. بعد أن حجزت أزيد من 06 كلغ من مادة البارود و 455 خرطوشة.

وكشف مصدر “النهار أونلاين”، بأنه تم على إثر العملية، توقيف شخص في العقد الخامس من عمره. إثر تورطه في إنشاء الورشة السرية. العملية، حسب ذات المصدر، جاءت على إثر تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة حاسي بحبح لمعلومات جد مؤكدة. مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة. مع حيازته لكمية من مادة البارود والخراطيش بطريقة غير شرعية بأحد الأحياء الشعبية بمدينة حاسي بحبح بالجلفة.

ليتم بعد التأكد من صحة المعلومات، مداهمة منزل المشتبه فيه الذي عثر بداخله، بعد عملية تفتيش إيجابية، على كمية من مادة البارود قدر وزنها بــ:6.415 كلغ، 455 خرطوشة معبأة من مختلف العيارات، 1490 وحدة حشو بلاستيكي خاصة بخراطيش الصيد، 05 كلغ من مادة الصاشم، 1390 صاعق كبسولة، 462 خرطوشة فارغة مهيأة للحشو، 742 مغلاق كرتوني للخراطيش، 340 حلقة بلاستيكية لصناعة الخراطيش، بالإضافة إلى بعض المعدات المستعملة في تعبئة الخراطيش.

كما تم العثور بذات المكان على مبلغ مالي قدره:516500,00 دج، هذا و قد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت.

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