الجلفة.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 40، ببلدية سيدي لعجال.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 06سا07د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 40، بلدية ودائرة سيدي لعجال.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور