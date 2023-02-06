الجلفة: وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء استنشاق الغاز

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية الجلفة من إجلاء شخصين بسبب إستنشاقهما لأحادي أكسيد الكربون.

وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية اليوم 06 فيفري 2023 في حدود الساعة 13 سا و 11 د. لأجل حادث تسمم شخصين إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وذلك بعمارة بحي سي الحواس بمدينة الجلفة.

كما خلّف وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 27 سنة و وإصابة آخر يبلغ من العمر 42 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وإجلائه إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة. فيما يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.