الجلفة: وفاة شخص و10 جرحى إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 10 آخرون بجروح إثر حادث مرور ببلدية عين الإبل، بولاية الجلفة،

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بعين الابل مدعمة باسعافات كل من المركز المتقدم بواد الصدر و الوحدة الرئيسية، صباح خذا اليوم الأحد، في حدود الساعة01سا 02د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع شفرولي سبارك و حافلة من نوع هيقر لنقل المسافرين تشغل خط ( شلف / حاسي مسعود) وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمفترق الطرق “عامرة” باتجاه الاغواط.

الحادث للأسف اسفر عن وفاة سائق السيارة يبلغ من العمر حوالي 45 سنة في عين المكان واصابة 10 اشخاص لهم اصابات مختلفة تترواح اعمارهم مابين 19 سنة و 45 سنة اين تم تقديم الاسعافات اللازمة لهم وتحويلهم الى مستشفى عين الابل فيما تم اجلاء الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.