الجلفة: وفاة طفلة دهستها شاحنة بعين وسارة

لقيت طفلة حتفها اليوم السبت، بعد أن دهستها شاحنة ذات الوزن الخفيف، بمدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة.

وتدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين وسارة، لأجل حادث مرور تمثل في صدم شاحنة من الوزن الثقيل لدراجة هوائية صغيرة بحي مصطفى بن بولعيد طريق الوزن الثقيل ( مفترق الطرق قرنيني).

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 08 سنوات و إصابة طفل إصابات متفاوتة الخطورة يبلغ 10 سنوات.

أين تم تقديم له الإسعافات الأولية اللازمة، وتحويله إلى مستشفى الاستعجالات بعين وسارة، وتم تحويل الضحية المتوفية لمصلحة حفظ الجثث، فيما تم فتح تحقيقات في ملابسات الحادث الأليم.

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