الجلفة: وفاة طفل دهسته سيارة بالزعفران

لقي طفل، مساء اليوم، مصرعه إثر حادث دهس وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية الزعفران غرب ولاية الجلفة، حسب ما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

و أفاد بيان لخلية الاعلام والاتصال بذات الهيئة أن اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف، تدخلت في حدود الساعة 18سا 10د لأجل حادث مرور تمثل في صدم سيارة لطفل على مستوى الطريق الوطني رقم 01 أ باتجاه زعفران، الحادث خلف وفاة الطفل يبلغ من العمر 12سنة تم تحويل الضحية المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.