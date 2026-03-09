الجلفة.. وفاة طفل صدمه قطار بحي بحرارة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بحي البرج في ولاية الجلفة، مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية، اليوم على الساعة 16:05، إثر حادث أليم تمثل في صدم قطار لطفل بحي بحرارة، بالقرب من مستشفى مكافحة السرطان.

وأسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة بعين المكان، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها جراء قوة الصدمة.

وقد تنقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية.