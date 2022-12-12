الجلفة: وفاة طفل غرقا ببركة مائية في عين افقه

لقي مساء اليوم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات حتفه غرقا. ببركة مائية على مستوى المنطقة المسماة ” المثنان” حوالي 16 كلم إتجاه عين افقه عن بلدية حد الصحاري.

حيث تدخل أفراد مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحد الصحاري مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 18سا45د . لأجل نداء مفاده غرق طفل ببركة مائية بالمنطقة المسماة ” المثنان” حوالي 16 كلم إتجاه عين افقه عن بلدية حد الصحاري .

للاسف تم انتشال الطفل من جنس ذكر يبلغ من العمر 4 سنوات من بركة مائية طول وعرض 5 متر / 15 متر وعمق 3 امتار، تم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بحد الصحاري. فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي خلفت حزنا و ألما وسط أهالي الضحية.