الجلفة.. وفاة طفل وإصابة إثنين آخرين في حادث انحراف سيارة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية، بحي البرج بالجلفة مدعم باسعافات الوحدة الرئيسية مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 17 سا و15 د لأجل حادث مرور .

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “شيفروليه اوبترا”، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمخرج الشمالي لمدينة الجلفة.

وخلف الحادث وفاة طفل من جنس ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات وإصابة إثنين في حالة حرجة يبلغان من العمر 46 سنة و 4 سنوات.

تم تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهما الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة، فيما يتم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.