الجلفة: وفاة عجوز معمّرة إثر حريق داخل غرفة بمسعد

لقيت عجوز تبلغ من العمر 100 سنة مصرعها، إثر نشوب حريق، صبيحة اليوم الإثنين. بإحدى المساكن المتواجدة بحي نواورة ببلدية مسعد جنوب ولاية الجلفة.

و حسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية الجلفة، فإن اسعافات الوحدة الثانوية بمسعد تدخلت صبيحة هذا اليوم، في حدود الساعة 09 سا 00 د لأجل نشوب حريق على مستوى غرفة داخل مسكن بحي نواورة بمسعد.

وأسفر الحريق عن وفاة ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 100 سنة، وخسائر مادية معتبرة. فيما تم نقل الضحية المتوفية لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى المدينة. كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات الحادثة الأليمة.