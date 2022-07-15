الجلفة: وفاة عشريني وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

لقي عشريني حتفه، وأصيب 4 أشخاص آخرين، في حادث مرور وقع صباح اليوم الجمعة، في ولاية الجلفة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة وذلك بالطريق الوطني رقم 46 بمنطقة باب مسعود.

ليسفر الحادث، عن وفاة ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة واصابة 4 آخرين تترواح أعمارهم بين 20 و29 سنة بجروح.

هذا وتم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصابين، وتحويلهم إلى المستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة. فيما تم تحويل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

وذكرت مصالح الحماية المدنية، مستعملي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، واحترام اشارات المرور.

وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والانشغال بالهاتف، والمذياع. وعدم الافراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة خاصة في المنعرجات.

وكذا معاينة الأدوية التي قد تسبب النعاس أو فقدان التركيز أثناء القيادة. وصيانة المركبة، ومراقبة العجلات والمكابح.

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