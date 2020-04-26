الجلفة.. وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز بمنطقة الركنة

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم، اليوم الأحد، اختناقا بالغاز بمنطقة الركنة بالجلفة.

أفادت مصالح الحماية المدنية عن وفاة ثلاثة أشخاص بالمنطقة المسماة “الركنة” التابعة لقرية المصران ببلدية حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، اختناقا بالغازات المحترقة المنبعثة من مدفأة المنزل.

وأوضح ذات المصدر، لـ “النهار أونلاين” أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص من جنس ذكر “شيخ و عجوز و شاب”, تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 78 سنة.

وقام عناصر الحماية المدنية بنقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

وأشارت المصالح أنه تم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.