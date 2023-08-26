الجلفة.. وفاة 3 أشخاص اثر حادث مرور ببلدية عين وسارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اخران بجروح، يوم السبت، اثر حادث مرور ببلدية عين وسارة بولاية الجلفة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 16سا40 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 167 باتجاه حد الصحاري ، بلديةودائرة عين وسارة.

وخلف هذا الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، أين تم إسعافهم وتحويلهم للمستشفى المحلي.اما الوفيات فحولوا الى مصلحة حفظ الجثث.