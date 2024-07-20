الجلفة: وفاة 3 إخوة إثر إنفجار لغم قديم بمنطقة الصاقعة بأم الشقاق

لقي 3 أشخاص مصرعهم ليلة أمس، إثر انفجار لغم أرضي قديم، بالمنطقة المسماة “الصاقعة” الواقعة بأم الشقاق ببلدية القديد غرب ولاية الجلفة.

وكشف مصدر “للنهار”، أن الأشخاص المتوفين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 و 21 سنة، وهم إخوة من عائلة واحدة. حيث أن اثنين من الإخوة توفيا في ذات المكان. بينما الآخر تم نقله على جناح السرعة للمستشفى إلى أنه وافته المنية بعد النزيف الحاد الذي أصابه.

للإشارة، فإنه لم يعلن حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء انفجار اللغم الذي تسبب في حالة من القلق، لدى أهالي المنطقة. فيما يرجح البعض، أن الإخوة المتوفين الثلاث، كانوا مارين على مكان لبقايا المتفجرات. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المختصة في هذه الحادثة الأليمة.