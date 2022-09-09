قناة النهار الجلفة: وفـ.اة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور مأساوي بقلم النهار أونلاين نشر في 09 سبتمبر 2022 - 19:18 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/umPIw اقرأ أيضا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا قناة النهار 08 سبتمبر نهاركم جديد/ الغوص في أعماق البحر تستهوي الشباب قناة النهار 27 أوت صريح جدا: بسبب هذه الكلمات الغريبة.. العرب لا يفهمون اللهجة الجزائرية قناة النهار 20 أوت مصلحة استعجالات تعمل 24/24 سا للحيوانات قناة النهار 22 أوت تساؤلات: ما هي أسباب إرتفاع جرائم القـ.تل في الجزائر خلال الفترة الأخيرة ؟ قناة النهار 06 سبتمبر الحاجة مبروكة بالطارف .. فلاحة مكافحة تطمح في تصدير منتوجها إلى الخارج قناة النهار 08 سبتمبر "نور الهدى: "هذا واش درت كي بدا شعر اناييس يطيح بسبب الكيماوي قناة النهار 24 أوت خسائر بالملايير في ظل الكوارث الطبيعية.. أين المخططات الوقائية؟ قناة النهار 23 أوت أم البواقي : أزمة الورق العالمية تلقي بضلالها على أسعار كتب القصص التربوية والكراريس قناة النهار 06 سبتمبر الشيخ النوي: جريـ.مة شنـ.عاء في البليدة راح ضحـ.يتها شاب في مقتبل العمر.. لازم نحاربوا المجـ.رمين قناة النهار 30 أوت