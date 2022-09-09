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قناة النهار

الجلفة: وفـ.اة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور مأساوي

بقلم النهار أونلاين
الجلفة: وفـ.اة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور مأساوي
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