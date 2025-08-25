الجلفة: 26 جريحا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة

سجل الدرك الوطني، اليوم الإثنين حادث مرور جسماني بالطريق الوطني رقم 01، الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط، بالضبط بالمكان المسمى مقطع الوسط بلدية عين الإبل.

و أسفر الحادث عن إصابة 26 شخصًا من كلا الجنسين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 01 سنة و 56 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

للإشارة، تدخلت الحماية المدينة على الساعة 05سا 10د لأجل حادث اصطدام بين حافلة تعمل على خط جيجل - حاسي رمل، وذلك بالطريق الوطني رقم 01، بالمكان المسمى مقطع الوسط باتجاه ولاية الأغواط، بلدية ودائرة عين الليل.

وسخّرت مصالح الحماية لهذا التدخل 5 سيارات إسعاف، 3 شاحنات إنقاذ.