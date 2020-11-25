الجلفة: 10 سنوات حبس نافذة في حقّ مروّج أقراص مهلوسة بمسعد

أصدرت نهار أمس محكمة مسعد جنوب ولاية الجلفة، عقوبة 10 سنوات سجن نافذ في حق أربعة 4 أشخاص وآخر خامسهم حكم عليه بــ 5 سنوات سجن نافذ.

المتهمين توبعوا في قضية أقراص مهلوسة، تمّ حجزها داخل مركبة، حيث تعود وقائع الحادثة إلى تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد.

العملية مكنت من حجز 12000 قرص مهلوس داخل مركبة نفعية كان على متنها شخصين في العقد الرابع والثالث من عمرهم.

مع توقيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية عثر بحوزة أحدهم على قطعة من المخدرات قدر وزنها بـ 61.5 غرام من الكيف المعالج.

و بعد استفاء إجراءات التحقيق في القضية قد الموقوفون الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد.

أين صدر في حقّ أربعة 4 منهم 10 سنوات سجن نافذ، أما خامسهم فحكم عليه بــ 5 سنوات سجن نافذ.