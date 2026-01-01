الجلفة: 11 ضحية في حادث انقلاب سيارتين بسبب الجليد

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، على الساعة 06:25، إثر حادث مرور خطير وقع على الطريق الوطني رقم 46، بمنطقة للواي التابعة لبلدية ودائرة الشارف بولاية الجلفة.

وحسب بيان للحماية المدنية على منصة الفايسبوك فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارتين نتيجة تشكل الجليد على الطريق. ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و53 سنة.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية الوسائل البشرية والمادية اللازمة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة.