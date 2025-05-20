الجلفة.. 12 جريحا في حادث انحراف حافلة لنقل العمال بالبيرين

أصيب 12 شخصا في حادث انحراف حافلة لنقل العمال، زوال اليوم، على مستوى طريق منطقة “ضاية اللبن” التابعة لبلدية البيرين، شرق الجلفة.

وفي هذا الصدد، تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة في حدود الساعة 14سا 40د من أجل حادث انحراف و انقلاب حافلة بالمكان المسمى طريق “ضاية اللبن”.

وخلّف الحادث تعرض 12 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

هذا وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.