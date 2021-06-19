الجلفة: 150 مدرسة تتحصل على نسبة 100 بالمئة في إمتحانات السانكيام

21 تلميذا يتحصلون على معدل 10/10 في شهادة الإبتدائي بالجلفة.

تمكن 21 تلميذا بولاية الجلفة من الحصول على معدل 10 /10 في شهادة التعليم الإبتدائي. التي أعلن عنها اليوم وقد بلغت نسبة النجاح 88.86 %. بينما بلغت نسبة النجاح بمعدل الإنتقال الى 95.44 % .

وعلمت النهار من مصدر مسؤول ان عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدل تراوح ما بين 9.00 الى 9.99 وصل الى 1275 تلميذا. كما تحصلت 150 مدرسة على نسبة نجاح مئة بالمئة وهي نسبة عالية جدا تعرفها ولاية الجلفة خلال هذه السنة.

وقد شهدت مختلف المؤسسات التربوية توافد عدد كبير من الأولياء مع أبنائهم تعبيرا عن فرحتهم بهذه النتائج الجيدة استبشروا خيرا بالتغيير الذي يعرفه القطاع في الفترة الأخيرة .