الجلفة: 19 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، 19 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة 2 سا و30 دقيقة على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بلدية الدويس دائرة الادريسية ولاية الجلفة.

في حين، تمثل الحادث في انقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجلفة-بشار . مخلفا 19 جريح لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.