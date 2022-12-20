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الجلفة: 19 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

بقلم النهار أونلاين
الجلفة: 19 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين
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أصيب، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، 19 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة 2 سا و30 دقيقة  على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بلدية الدويس دائرة الادريسية ولاية الجلفة.

في حين، تمثل الحادث في انقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجلفة-بشار . مخلفا 19 جريح لهم إصابات مختلفة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

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