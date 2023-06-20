الجلفة: 29 جريحا إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين بعين وسارة

أصيب صبيحة اليوم الباكر في حدود الساعة الثالثة صباحا، 29 شخصا بجروح إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الولائي باتجاه عين وسارة.

وحسب ما علم من مديرية الحماية المدنية، فإن إسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري مدعمة بعين وسارة و إسعافات البيرين. قد تدخلت اليوم لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر. تشتغل خط (وهران – بسكرة) على مستوى الطريق الولائي رقم 176 ب باتجاه عين وسارة حوالي 15 كلم.

كما خلّف الحادث إصابة 29 شخصا تتراوح اعمارهم مابين 05 سنوات و 75 سنة بجروح متفاوتة. تم تقديم لهم الإسعافات اللازمة وتحويلهم الى مستشفى عين وسارة. فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم