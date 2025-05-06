الجلفة.. 3 جرحى في اصطدام بين سيارتين بـ زعفران

أصيب 3 أشخاص بجروح، إثر حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 01 “أ” بمدخل بلدية زعفران ولاية الجلفة.

وحسب بيان مصالح المدنية، تدخلت في حدود الساعة 14:15 لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع “داسيا لوڤان” و”دايو سيالو”.

وخلّف الحادث إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و85 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وإجلاؤهم إلى القطاع الصحي بالزعفران.

فيما تم تحويل مصابين اثنين من طرف سيارة الإسعاف التابعة للقطاع الصحي.