الجلفة.. 3 جرحى في اصطدام بين سيارتين بـ زعفران
بقلم م .فيصل
أصيب 3 أشخاص بجروح، إثر حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 01 “أ” بمدخل بلدية زعفران ولاية الجلفة.
وحسب بيان مصالح المدنية، تدخلت في حدود الساعة 14:15 لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع “داسيا لوڤان” و”دايو سيالو”.
وخلّف الحادث إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و85 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وإجلاؤهم إلى القطاع الصحي بالزعفران.
فيما تم تحويل مصابين اثنين من طرف سيارة الإسعاف التابعة للقطاع الصحي.
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