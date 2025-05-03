الجلفة.. 3 جرحى في انحراف سيارة بحاسي بحبح

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بحاسي بحبح مدعم باسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية، هذا اليوم، في حدود الساعة 17:25 لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 307 تحمل ترقيم ولاية الجزائر، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة قلتة السطل.

وخلف الحادث اصابة 3 أشخاص من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 36 سنة و42 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى حاسي بحبح.