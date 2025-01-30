الجلفة: 3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحاسي بحبح

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي بحبح ولاية الجلفة، مدعمة بإسعافات المركز المتقدم، اليوم، في حدود الساعة 19:04 لأجل حادث مرور.

الحادث تمثّل في اصطدام مباشر ما بين سيارتين من نوع بيجو 305 و504. وذلك على مستوى الطريق البلدي رقم 4 بمنطقة أولاد عمران باتجاه ضاية البخور.

وخلّف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و72 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلاؤهم إلى مستشفى حاسي بحبح.