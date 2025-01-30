الجلفة: 3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بحاسي بحبح
بقلم مداح زكرياء
تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي بحبح ولاية الجلفة، مدعمة بإسعافات المركز المتقدم، اليوم، في حدود الساعة 19:04 لأجل حادث مرور.
الحادث تمثّل في اصطدام مباشر ما بين سيارتين من نوع بيجو 305 و504. وذلك على مستوى الطريق البلدي رقم 4 بمنطقة أولاد عمران باتجاه ضاية البخور.
وخلّف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و72 سنة. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلاؤهم إلى مستشفى حاسي بحبح.
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