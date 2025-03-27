 الجلفة: 3 جرحى في حادث انحراف سيارة بالبويقلة في قطارة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة لوحدة الحماية المدنية ببلدية أم العظام، جنوب أقصى ولاية الجلفة، ليلة اليوم، بعد صلاة التراويح، في حدود الساعة 21سا و 48 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة نفعية من نوع “مرسيدس سبرانتر” ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 “ب” بمنطقة البويقلة.

الحادث خلف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 سنة و 74 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة في عين المكان وإجلاء مصابين من طرف مصالحنا فيما تم تحويل المصاب الثالث على متن سيارة الاسعاف التابعة للقطاع الصحي بالبويقلة، المصابين تم تحويلهم الى مستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.